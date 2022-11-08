Denize düşen Dilek Ertek ne oldu, bulundu mu? SON DAKİKA! Gemiden okyanusa düşen iş insanı bulundu mu?

Denize düşen kadın ne oldu, bulundu mu merak ediliyor. Ünlü iş insanı Dilek Ertek, Norwegian Spirit adlı gemide seyahat ederken, 25 Ekim gecesi gemiden düşerek hayatını kaybetmişti. Vatandaşlar gemiden düşen kadın ne oldu, bulundu mu? Denize düşen kadın bulundu mu? Okyanusa düşen kadın ne oldu? Soru başlıkları ile konu hakkındaki son durumu merak ediyorlar.

Denize düşen kadın bulundu mu? Ünlü iş insanı Dilek Ertek, Norwegian Spirit adlı gemide seyahat ederken, 25 Ekim gecesi gemiden düşerek hayatını kaybetmişti. Vatandaşlar gemiden düşen kadın ne oldu, bulundu mu? Denize düşen kadın bulundu mu? Okyanusa düşen kadın ne oldu? Soru başlıkları ile konu hakkındaki son durumu merak ediyorlar. İşte detaylar...

DENİZE DÜŞEN DİLEK ERTEK BULUNDU MU?

70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü. Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği öğrenildi. Gittiği tatilde okyanusa düşen Dilek Ertek'in cansız bedeni halen aranırken avukatı konu ile ilgili şu sözleri söyledi; "Kaptanın ve ilgili personellerin ifadesi alındı. Geminin yaptığı araştırma kayıtları da adli makamlara teslim edildi. Kaptanın seyir defterini yetkili makamlar aldı. Şu ana kadar yapılan soruşturma neticesinde Ertek'in o gece yanında kim veya kimlerin olduğunun henüz teşhisi yapılmadı. Dilek Hanım erkek arkadaşı ile birlikte gitmişti tatile. Uzun yıllardır beraberlerdi. Onun bu olayda bir ilgisi yoktur diyemiyoruz. Kaptandaki delilleri, geminin kamera kayıtlarını hep birlikte değerlendirdikten sonra ancak bir açıklamada bulunabiliriz. Bizim için de şu anda herkes şüpheli" sözlerinin ardından şunları ekledi;

"Olayın nasıl gerçekleştiğine dair gemi kayıtları, kaptanın seyir defteri inceleniyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bir kaza olduğunu düşünüyoruz. Cinayet fikrinden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü o çok acı bir şey"

DİLEK ERTEK OLAYI NEDİR?

Hürriyet'te yer alan habere göre, 71 yaşındaki Dilek Ertek, uzun süredir birlikte olduğu 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşıyla Güney Pasifik ülkesi Bora Bora'da doğum gününü kutlamak için 24 Ekim 2022 tarihinde Norwegian Spirit adlı kurvaziyer gemisine bindi. Geminin hareket etmesinin ertesi günü; sabah, öğle ve akşam yemeklerinde görünmeyen Dilek Ertek gece saat 03.00'te kayboldu, sevgilisi ise durumu saat 22.00'de gemi yönetimine bildirdi.

Dilek Ertek'in sevgilisi Bora Bora'nın gemi yönetimiyle konuşması sonrasında; güvertenin başında ve sonunda olan kameralar incelendi ve o saatte net olmayan bir karartının denize düştüğü görüldü. Gemi yönetimi, Dilek Ertek'in erkek arkadaşını ayrı bir odada gözlem altında tuttu. Gemi 3 gün sonra Tahiti'ye yanaştı. Polis tarafından sorgulanan İsviçreli adam, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı ve ülkesine geri döndü.

Gemide, Dilek Ertek'in kamarasına 2 gün sonra başka yolcu alındı. Normalde böyle durumlarda gemi mürettebatının sorgulanması, odanın detaylı incelenmesi ve yan odalardaki müşterilerin sorgulanması gerekir. Ancak hiçbiri yapılmadı, ayrıca kamera kayıtları verilmek istenmedi.

Tahiti, "Olay bizim sınırlarımızda olmadı" dedi fakat Dilek Ertek'in avukatları en yakın karanın Tahiti sorumluluğunda olduğunu savunuyor. Olaya müdahil olan avukatlar, gemiye de ayrı bir dava açmaya hazırlanıyor.

71 yaşındaki iş insanı, Bora Bora'da doğum günü kutlayacak ve oradan Los Angeles'a geçecekti. Mücevher takmayı sevdiği bilinen Dilek Ertek'in odasından hiç mücevher çıkmadı. Gemi yönetimi eşyaları teslim etti ama çantasında sadece kıyafetleri ve kişisel eşyaları vardı. Dilek Hanım'ın takılarının olmaması olaya farklı bir boyut kazandırdı.

DİLEK ERTEK KİMDİR?

Dilek Ertek İstanbul'da doğdu. Avusturya Lisesi'nde okurken bale eğitmenliği yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan New York GIA'de pırlanta eğitimi aldı. 1982'de üniversiteyi bitirince 'ipek üzerine, resimler, desenler, tasarımlar' yaparak para kazanmaya başladı ve böylece kendi işini kurdu.

1995'in sonunda İstanbul'da ilk Tiffany mağazasını açtı. 20 yılı aşkın süre Tiffany & Co.'nun distrübütörlüğünü yaptı. Dilek Ertek'in bir antika dükkanı bulunuyordu.1982 yılında iş insanı Hüseyin Yalçınkaya evlendi. Çift 2004'te boşandı. Dilek Ertek'in Gökçe Atuk isminde bir oğlu var.