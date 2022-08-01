Sosyal medyada Denizbank müşterileri mobil ve internet bankacılığından işlem yapamadığını belirtiyor. Sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yapan müşteriler, sorunun bir an önce düzeltilmesini istiyor. Bankadan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Denizbank çöktü mü Denizbank sorun mu var? Denizbank bugün hata mı veriyor? İşte detaylar...

DENİZBANK SORUN MU VAR?

Denizbank kullanıcıları sosyal medya hesaplarından bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yapıyor. Müşteriler sosyal medyadan itirazlarını dile getirirken, bankadan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

DENİZBANK MOBİL UYGULAMA AÇILMIYOR MU?

Bazı kullanıcılar sosyal medyada Denizbank mobil uygulamanın açılmadığını söylüyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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KULLANICILARDAN GELEN BAZI YORUMLAR

@denizbank internet uygulaması neden çalışmıyor.

Denizbank mobil giriş yapılmıyor sorun nedir acaba #denizbank

@DenizBank kredi kart ile ilgili sorun var nasil aktarabilirim.