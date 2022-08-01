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Denizbank sorun mu var? Denizbank bugün hata mı veriyor?

Denizbank sorun mu var? Denizbank bugün hata mı veriyor?

Denizbank bugün çöktü mü merak ediliyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de bazı müşteriler Denizbank'ın uygulamalarına erişemiyor. Peki, Denizbank sorun mu var? Denizbank bugün hata mı veriyor?

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Sosyal medyada Denizbank müşterileri mobil ve internet bankacılığından işlem yapamadığını belirtiyor. Sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yapan müşteriler, sorunun bir an önce düzeltilmesini istiyor. Bankadan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Denizbank çöktü mü Denizbank sorun mu var? Denizbank bugün hata mı veriyor? İşte detaylar...

Denizbank kullanıcıları sosyal medya hesaplarından bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yapıyor. Müşteriler sosyal medyadan itirazlarını dile getirirken, bankadan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Bazı kullanıcılar sosyal medyada Denizbank mobil uygulamanın açılmadığını söylüyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Denİzbank sorun mu var? Denizbank bugün hata mı veriyor?dOWNDEDECTOR

@denizbank internet uygulaması neden çalışmıyor.

Denizbank mobil giriş yapılmıyor sorun nedir acaba #denizbank

@DenizBank kredi kart ile ilgili sorun var nasil aktarabilirim.

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