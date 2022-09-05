Denizbank çöktü mü? 5 Eylül Pazartesi 2022 Denizbank neden açılmıyor, sorun ne?

Denizbank bugün çöktü mü merak ediliyor. Henüz resmi bir açıklama gelmese de bazı müşteriler Denizbank'ın uygulamalarına erişemiyor. Peki, Denizbank çöktü mü? 5 Eylül 2022 Denizbank neden açılmıyor? Denizbank mobil uygulamada sorun mu var?

Sosyal medyada Denizbank müşterileri mobil ve internet bankacılığından işlem yapamadığını belirtiyor. Sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yapan müşteriler, sorunun bir an önce düzeltilmesini istiyor. Bankadan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Denizbank çöktü mü? 5 Eylül2022 Denizbank neden açılmıyor? Denizbank mobil uygulamada sorun mu var? Denizbank POS çalışmıyor mu? İşte detaylar...

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Denizbank kullanıcıları sosyal medya hesaplarından bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yapıyor. Müşteriler sosyal medyadan itirazlarını dile getirirken, bankadan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

DENİZBANK MOBİL UYGULAMA AÇILMIYOR MU?

Bazı kullanıcılar sosyal medyada Denizbank mobil uygulamanın açılmadığını söylüyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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