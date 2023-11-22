Deniz Yücel kimdir? Halk Tv konuğu Deniz Yücel kaç yaşında, nereli? Deniz Yücel biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Sözcüsü Deniz Yücel oldu. Halk Tv konuğu Deniz Yücel kimdir ve Deniz Yücel kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Deniz Yücel kimdir? Deniz Yücel kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu CHP Sözcüsü Deniz Yücel oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Deniz Yücel kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Deniz Yücel kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Deniz Yücel kimdir? Deniz Yücel kaç yaşında, nereli? Deniz Yücel biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DENİZ YÜCEL KİMDİR?

Deniz Yücel, üç kuşaktan beri İzmir'de yaşayan Balkan göçmeni bir ailenin ferdi olarak, 1977 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1995 yılında İzmir Atatürk Lisesi'nden, 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılından bu yana İzmir Barosu'na kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır. 2014 yerel seçimlerinde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcülüğü görevini üstlendi. 2018 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen 36. ve 2020 Şubat ayında gerçekleştirilen 37. Olağan İzmir İl Kongrelerinde İl Başkanı seçilerek 2023 yılına kadar, 5 yıl, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı görevini yaptı. Milletvekili adayı olmak için görevinden istifa etti. 14 mayıs 2023 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Deniz Yücel iyi derecede İngilizce bilmektedir.