Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Deniz Yücel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Deniz Yücel kaç yaşında, nereli? Deniz Yücel hayatı ve biyografisi! Deniz Yücel kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Deniz Yücel hakkında araştırmalar yapılıyor. Deniz Yücel kimdir? Deniz Yücel kaç yaşında, nereli? Deniz Yücel hayatı ve biyografisi!

DENİZ YÜCEL KİMDİR?

1977, İzmir doğumludur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 1995 yılı İzmir Atatürk Lisesi, 2000 yılı Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunudur. İyi seviyede İngilizce bilmektedir. 2001 yılından bu yana İzmir Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır. 1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldu. 2014 yerel seçimlerinde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilerek, belediye meclisinde CHP grup sözcülüğü görevini üstlendi. 7 Ocak 2018 günü yapılan; CHP İzmir İl Kongresinde İl Başkanı seçildi.