Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Deniz Yavuzyılmaz'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Deniz Yavuzyılmaz geliyor. Peki, Deniz Yavuzyılmaz kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, evli mi, doğum tarihi kaç? Deniz Yavuzyılmaz'ın hayatı, biyografisi ve kariyerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Deniz Yavuzyılmaz'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Deniz Yavuzyılmaz kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, nerede çalışıyor, hangi üniversite mezunu? İşte detaylar..

DENİZ YAVUZYILMAZ KİMDİR?

Deniz Yavuzyılmaz (1979, Zonguldak), Türk siyasetçi.

TBMM 27.Dönem Zonguldak Milletvekili, TBMM 27.Yasama Dönemi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi.

Yaşamı ve mesleki kariyeri

Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Ticaret Meslek Lisesi öğretmenleri Kadriye ve Ömer Yavuzyılmaz çiftinin ikinci çocuğu olarak 1979 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Zonguldak Yayla İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimlerini ise Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edinerek Türkiye'ye döndü. Enerji sektöründe, uluslararası ölçekte hizmet veren bir firmanın kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı.

Deniz Yavuzyılmaz, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Felsefe ve psikoloji alanlarıyla ilgilenmektedir.

Özel yaşamı

Serpil Yavuzyılmaz ile evlidir. Çiftin 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen nikâh merasimi medyada "Millet ittifakını buluşturan nikâh" olarak adlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikâh törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Muharrem İnce ile çok sayıda milletvekili, bürokrat ve seçkin davetli katılmıştır.