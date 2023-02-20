Türk siyasetçi Deniz Yavuzyılmaz son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer alıyor. TBMM 27. Dönem Zonguldak Milletvekili olan Deniz Yavuzyılmaz'ın hayatı da merak ediliyor. Peki, Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz hayatı ve biyografisi nedir? haberimizde yer verdik.

Deniz Yavuzyılmaz kimdir sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer aldı. Deniz Yavuzyılmaz'ın adı son günlerde sıkça aratılan isimler arasında yer alıyor. Deniz Yavuzyılmaz'ın hayatı da merak ediliyor. Peki, Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DENİZ YAVUZYILMAZ KİMDİR?

Deniz Yavuzyılmaz (1979, Zonguldak), Türk siyasetçi.

TBMM 27. Dönem Zonguldak Milletvekili, TBMM 27.Yasama Dönemi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi.

Yaşamı ve mesleki kariyeri

Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Ticaret Meslek Lisesi öğretmenleri Kadriye ve Ömer Yavuzyılmaz çiftinin ikinci çocuğu olarak 1979 yılında Zonguldak'ta dünyaya geldi. İlk öğrenimini Zonguldak Yayla İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise öğrenimlerini ise Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Cezayir, Libya ve Gürcistan'da mesleki tecrübeler edinerek Türkiye'ye döndü. Enerji sektöründe, uluslararası ölçekte hizmet veren bir firmanın kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı.

Deniz Yavuzyılmaz, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Felsefe ve psikoloji alanlarıyla ilgilenmektedir.

Özel yaşamı

Serpil Yavuzyılmaz ile evlidir. Çiftin 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşen nikâh merasimi medyada "Millet ittifakını buluşturan nikâh" olarak adlandırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikâh törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi adayı Muharrem İnce ile çok sayıda milletvekili, bürokrat ve seçkin davetli katılmıştır.

Siyasi kariyeri

Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde, Zonguldak Parti Okulu, Bartın Bölge Koordinatörlüğü ve Usta Eğitmenliği görevlerinde bulundu. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde 2. sırayı kazandığı CHP ön seçimlerde 3. sıradan, Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde ise 4. sıradan Zonguldak Milletvekili Adayı oldu. Haziran 2018 Türkiye Genel Seçimleri'nde TBMM 27. Dönem Zonguldak Milletvekili seçildi. Aynı zamanda, TBMM KİT Komisyonu, Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyelikleri bulunan milletvekilinin, kamu kurumlarının işleyişi, Sayıştay Başkanlığı denetimleri, temiz enerji, çevre kirliliği, kadın hakları ve hayvan refahı konuları, yakından ilgilendiği politikalar arasında yer almaktadır.

Milletvekili, kamuda "çifte maaş" ve "çoklu görevlendirme" uygulamalarına örnek teşkil edecek çok sayıda bürokratı, yaptığı araştırmalarla ortaya çıkartmış, sosyal medya hesaplarından bu isimleri ve aldıkları ücretleri belgeleriyle açıklamıştır.

Yavuzyılmaz'ın bu çalışmaları Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve işsizlik ortamında büyük ses getirmiş, kamu personelinin görevlendirmesine ilişkin işlemlerin, liyakat, verimlilik ve yeterlilik prensiplerinin gereğince yapılması adına ülke gündemi oluşmasına imkân sağlamıştır.