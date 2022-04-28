Deniz Yavuzyılmaz kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 27. dönem milletvekillerinden olan Deniz Yavuzyılmaz hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Deniz Yavuzyılmaz kimdir? Deniz Yavuzyılmaz nereli, kaç yaşında? İşte, Deniz Yavuzyılmaz hayatı ve biyografisi!

DENİZ YAVUZYILMAZ KİMDİR?

Deniz Yavuzyılmaz 15 Haziran 1979 tarihinde Zonguldak'da dünyaya geldi. Türk siyasetçi olan Deniz Yavuzyılmaz, TBMM 27.Dönem Zonguldak Milletvekili görevinde yer alıyor. TBMM 27.Yasama Dönemi Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) Üyesi.

Anadolu Lisesi'nden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Yavuzyılmaz iyi derece İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor.

Yavuzyılmaz bir süre serbest piyasada çalıştıktan sonra 2007 yılında Ankara'da "Dole Elektrik" adıyla kendi şirketini kurdu.Deniz Yavuzyılmaz Avrupa Sosyal Politikalar Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Sosyal Demokrasi Derneği yöneticiliği, Uluslararası Af Örgütü üyeliği yanında aynı zamanda AKUT gönüllüsü olarak da görev yapıyor.

Yavuzyılmaz genç yaşlardan itibaren siyasetin içinde. CHP'deki aktif üyeliği ise, dört yıl önce başladı. CHP'de Genel Başkana bağlı Proje Ekibi üyeliği, Parti Okulu Eğitmenliği ve çeşitli Siyasi Danışmanlık görevlerini yürütüyor. Bunların yanında, bir yandan da çeşitli dergi ve internet sitelerine yazılar yazmaya da devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5­6 Eylül tarihlerinde yapılan 18. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliği için yarışa giren Yavuzyılmaz, yüzlerce aday arasında 170 oy ile 93. sırada yer aldı.

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