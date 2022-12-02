Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da forma giyen futbolcunun adı Süper Lig takımı Galatasaray ile anılıyor. Futbolseverleri heyecanlandıran transfer haberinin detayları ise merak ediliyor. Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav hakkında merak edilenler var. Peki, Deniz Undav Galatarsaray'a mı geliyor? Deniz Undav hangi takımda? Deniz Undav Galatasaray'a gelecek mi?

Sezon başında yıldız futbolcularını kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde sürpriz bir isim için harekete geçti. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği transfer haberlerinden bir tanesi de Deniz Undav hakkında. Arama motorlarında Deniz Undav Galatarsaray'a mı geliyor? Deniz Undav hangi takımda? Deniz Undav Galatasaray'a gelecek mi? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

DENİZ UNDAV GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Sezon başında yıldız futbolcularını kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde sürpriz bir isim için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Brighton & Hove Albion forması giyen Deniz Undav'a talip olan en güçlü adaylardan. Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav'ın transferi için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibine golcü futbolcu için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Undav, 27 gol ve 13 asist yaptığı 2021/2022 sezonunda Belçika'da yılın futbolcusu seçilmişti. Bild'de yer alan habere göre, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise forması giydiği dönemde 70 maçta 45 gol atıp 18 asist yapan Deniz Undav, Premier Lig ekibi Brighton'ın yolunu tutmuştu. Yeni takımında hayal kırıklığı yaratan golcü isim için Galatasaray devrede. Galatasaray'ın Deniz Undav transferinde en ciddi rakibi olarak ise Hertha Berlin gösteriliyor. Sarı-kırmızılıların, milli futbolcu için İngiliz ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. Tercihini Türk milli takımından yana kullanan Deniz Undav, 27 gol ve 13 asist istatistiklerini yakaladığı 2021/22 sezonunda Belçika'da yılın futbolcusu seçilmişti.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Deniz Undav (d. 19 Temmuz 1996; Achim, Almanya), Türk asıllı Alman futbolcudur. Santrfor mevkiinde görev almaktadır. Premier League ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giymektedir.