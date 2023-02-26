Türkü yorumcusu ve solist olarak bilinmekte olan Deniz Toprak kimdir? Merak ediliyor ve internet üzerinde Deniz Toprak kaç yaşında, mesleği ne? Gibi birçok detay ile birlikte sık sık araştırılıyor. Peki, Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Toprak hayatı ve biyografisi!

Deniz Toprak kimdir? Sorusu, özellikle son zamanlarda en çok merak edilmekte olan isimler arasında yer aldı ve arama motorlarında Deniz Toprak kaç yaşında, mesleği ne? Soruları ile birlikte sorgulatılmaya devam ediliyor. 2011 yılında Mehmet Topçuoğlu ile evlendiği ve 2015 yılında Asya isminde bir kız çocuğu sahibi olduğu bilinen Deniz Toprak kimdir? Deniz Toprak kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Toprak hayatı ve biyografisi!

DENİZ TOPRAK KİMDİR?

15 Ocak 1977 tarihinde Kurtalan'da doğdu. Anne tarafından Kürt, baba tarafından Arap kökenlidir. Liseyi okuyana kadar Siirt'te yaşadı, ardından İstanbul'a giderek lise öğrenimini orada tamamladı. İlk amatör albüm çalışmasını 1996 yılında yaptı. O senelerde, çeşitli halkevleri ve kültür merkezlerinde konser çalışmalarında bulundu. Profesyonel müzik eğitimi almak istediği için 2000 senesinde özel müzik okullarında solfej, şan, nota, bağlama repertuvar ve tavır dersleri almaya başladı. Zara, İlhan Şeşen ve Müslüm Gürses gibi birçok sanatçının albüm ve konser çalışmalarında vokalistlik yaptı. 2007 yılında "Türkümolası" adlı ilk albümünü çıkardı. İkinci albümü "Sarıl Bana" ise 2013 yılında çıktı. TRT Müzik kanalında 22 Ekim 2012 tarihinde başlayıp, 13 bölüm olarak yayınlanan "Yerel Starlar" programında sunuculuk yaptı.