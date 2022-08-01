Kabuklu bir deniz ürünü olan deniz tarağı nasıl temizlendiği merak ediliyor. Deniz tarağı nedir ve nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlar, deniz tarağı nasıl yapılır, temizlenir araştırıyor. Deniz tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz tarağı nasıl temizlenir? Detaylar haberimizdedir…

DENİZ TARAĞI NEDİR?

Deniz tarağı bazı bivalvia yumuşakçalarının ortak adıdır. Bu kelime, çoğu zaman sadece yenilebilir ve infauna formunda yaşayan türleri tanımlamakta kullanılır. İnfauna formunda yaşayan türler, hayatlarının çoğunu kısmen okyanus tabanındaki kumda gömülü olarak geçirirler. Deniz tarakları, yaklaştırıcı kas ile birbirine bağlanan eşit büyüklükte iki kabuğa ve güçlü bir kazıcı ayağa sahiptir. Deniz tarakları alt katmana bağlı olarak yaşamazlar (buna karşılık istiridye ve midyeler alt katmana bağlı olarak yaşarlar). Ayrıca dibe yakın da yaşamazlar. Deniz tarakları kazılarak deniz tarağı çorbası yapımında kullanılır. Palourde tarağı gibi birçok yenilebilir deniz tarağı oval veya üçgen şeklindeyken, solinyalar (denizçakısı) uzatılmış paralel yüzlü kabuğa benzer.

Bazı deniz tarakları 1 yıl yaşayabilirken, en az 500 yaşında olduğu tespit edilen bir tür de vardır.

DENİZ TARAĞI NASIL YAPILIR?

Zeytinyağı, taze kekik, maldon tuzu ve tane beyaz biberle marine ettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada alt üst ederek mühürleyin.

Tarator sosu hazırlamak için; bayat ekmek içini ufalayın. Süt, krema, mayonez, tuz, taze çekilmiş tane beyaz biber ve sarımsak püresi ilavesiyle karıştırın.

Yenilebilir toprağı, üç göz şeklini alacak şekilde servis tabağına 1/2'şer yemek kaşığı kadar yerleştirin. Üzerlerine hazırladığınız tarator sostan ekleyin.

Bu yuvaların üzerine mühürlenmiş deniz taraklarını koyup nane sos eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.

DENİZ TARAĞI NASIL TEMİZLENİR?