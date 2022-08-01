Deniz tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz tarağı nasıl temizlenir?
Farklı tatlar arayanlar için deniz tarağı yemeği nasıl yapılır ve deniz tarağı nasıl temizlenir sorusu gündeme geliyor. Peki, Deniz tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz tarağı nasıl temizlenir?
Kabuklu bir deniz ürünü olan deniz tarağı nasıl temizlendiği merak ediliyor. Deniz tarağı nedir ve nasıl yapılır sorusuna yanıt arayanlar, deniz tarağı nasıl yapılır, temizlenir araştırıyor. Deniz tarağı nedir, nasıl yapılır? Deniz tarağı nasıl temizlenir? Detaylar haberimizdedir…
Deniz tarağı bazı bivalvia yumuşakçalarının ortak adıdır. Bu kelime, çoğu zaman sadece yenilebilir ve infauna formunda yaşayan türleri tanımlamakta kullanılır. İnfauna formunda yaşayan türler, hayatlarının çoğunu kısmen okyanus tabanındaki kumda gömülü olarak geçirirler. Deniz tarakları, yaklaştırıcı kas ile birbirine bağlanan eşit büyüklükte iki kabuğa ve güçlü bir kazıcı ayağa sahiptir. Deniz tarakları alt katmana bağlı olarak yaşamazlar (buna karşılık istiridye ve midyeler alt katmana bağlı olarak yaşarlar). Ayrıca dibe yakın da yaşamazlar. Deniz tarakları kazılarak deniz tarağı çorbası yapımında kullanılır. Palourde tarağı gibi birçok yenilebilir deniz tarağı oval veya üçgen şeklindeyken, solinyalar (denizçakısı) uzatılmış paralel yüzlü kabuğa benzer.
Bazı deniz tarakları 1 yıl yaşayabilirken, en az 500 yaşında olduğu tespit edilen bir tür de vardır.
- Zeytinyağı, taze kekik, maldon tuzu ve tane beyaz biberle marine ettiğiniz deniz taraklarını kızgın tavada alt üst ederek mühürleyin.
- Tarator sosu hazırlamak için; bayat ekmek içini ufalayın. Süt, krema, mayonez, tuz, taze çekilmiş tane beyaz biber ve sarımsak püresi ilavesiyle karıştırın.
- Yenilebilir toprağı, üç göz şeklini alacak şekilde servis tabağına 1/2'şer yemek kaşığı kadar yerleştirin. Üzerlerine hazırladığınız tarator sostan ekleyin.
- Bu yuvaların üzerine mühürlenmiş deniz taraklarını koyup nane sos eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.
- Deniz tarakları temizlenirken daima dikkatli olmak gerekir.
- Çünkü nazik bir iç yapısı olduğu için içindeki etli kısım zayi olmaması lazım. Deniz taraklarını temizlemeden önce bol su ile yıkamanız gerekir.
- Deniz taraklarının kabuklarında yer alan küçük yosun ya da kum kalıntılarını sert bir fırça yardımı ile temizlemesi gerekir.
- Deniz taraklarının kabuğunu açmak için ise özel istiridye bıçağını kullanarak bıçak yardımıyla açmalısınız ve bu bıçak ile deniz tarağının kaslı beyaz bölümünü kabuğundan nazikçe ayırmanız gerekiyor.
- Deniz tarağının yenen bu kısmını parçalamadan çıkarttıktan sonra bol su ile yıkanması pişirilmeye hazırlanması için yeterlidir.
- Fırınlama, kızartma veya sotelemenin yanı sıra çiğ olarak da farklı damak tatlarına hitap eden deniz canlısının tüketimi de oldukça faydalı bir üründür.