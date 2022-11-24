TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Deniz tarağı çorbası yapıldı. İzleyiciler, Deniz tarağı çorbasının tarifini araştırmaya başladı. Peki, Deniz tarağı çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Deniz tarağı çorbası tarifi ve yapılışı! Deniz Tarağı çorbası malzemeleri! İşte detaylar...

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde oyuncular dokunulmazlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde Deniz tarağı çorbası yapıldı. Peki, Deniz tarağı çorbası nedir, nasıl yapılır? MasterChef Deniz tarağı çorbası tarifi ve yapılışı! Deniz Tarağı çorbası malzemeleri! Detaylar haberimizde...

DENİZ TARAĞI ÇORBASI NEDİR?

Deniz tarağı yahnisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısından, ancak bugün yaygın olarak Amerika'da lokantalarda servis edilmektedir. Pek çok yöresel varyasyon mevcuttur, ancak en yaygın olanları New England veya "beyaz" deniz tarağı yahnisi ve Rhode Island / Manhattan veya "kırmızı" deniz tarağı yahnisi.

DENİZ TARAĞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Deniz tarağı yahnisi, deniz tarağın eti ve suyu ile yapılan bir çorba tarzı. Doğranmış patates, soğan ve kereviz deniz tarağı yahnisinde yaygın olarak kullanılan malzemelerdir. Renk vermek için didiklenmiş havuç ya da maydanoz eklenebir. Defne yaprağı hem renk hem de lezzet katıyor. Deniz tarağı yahnisi genellikle tuzlu kraker veya küçük, altıgen istiridye krakerleri ile servis edilir.