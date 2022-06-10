Deniz Tansel Öngel kimdir? Afara program konuğu Deniz Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri ve filmleri nelerdir? - Haberler

Deniz Tansel Öngel kimdir? Afara program konuğu Deniz Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri ve filmleri nelerdir?
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Afara program konukları kimlerdir merak edildi. Bugünkü konuklardan birisi Deniz Tansel Öngel oldu. Bunun ardından izleyiciler, Deniz Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, evli mi, dizileri ve filmleri nelerdir? merak etti. İşte ayrıntılar...
10-11 Haziran Afara programı konuklarından olan Deniz Tansel Öngel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Deniz Tansel Öngel kimdir? 11 Haziran Afara program konuğu Deniz Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir? Deniz Tansel Öngel'in hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...
DENİZ TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Deniz Tansel Öngel (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.
2000 yılında Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dâhil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Şu anda Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır. Aynı zamanda Maske Kimsin Sen? yarışmasını sunmuştur.
Deniz Tansel Öngel 10-11 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.
Rol aldığı oyunlar
- Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017
- Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016
- Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015
- Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
- Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
- Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007
- Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
- Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004
- Küçük Korku Dükkanı : Howard Ashman - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
- Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
- Karar Kimin : Brian Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002
- Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001
- Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
- Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
- Birimiz Hepimiz İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
TV dizileri
- Mavera (2021) - Mahmud
- Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci
- Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)
- Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)
- Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa
- Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan
- Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert
- Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi
- Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti
- Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)
- Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali
- Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın
- Elveda Derken (2007) - Kerim
- Adak (2006) - Zeynel
- Güz Yangını (2005) - Kerem
- Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu
- Kısmet (2005)
- Avrupa Yakası (2005) - Demir
- Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan
TV programları
- Maske Kimsin Sen? (2022) - Sunucu
Filmleri
- Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat
- Kader Postası (2019)
- Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet
- Babamın Kanatları (2016) - Resul
- Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
- Mucize (2014) - Cemilo
- Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan
- Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir
- Grev (Film) (2021) - Gazeteci