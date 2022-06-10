Deniz Tansel Öngel kimdir? Afara program konuğu Deniz Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri ve filmleri nelerdir? - Haberler

10-11 Haziran Afara programı konuklarından olan Deniz Tansel Öngel'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Deniz Tansel Öngel kimdir? 11 Haziran Afara program konuğu Deniz Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, dizileri nelerdir? Deniz Tansel Öngel'in hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...

DENİZ TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Deniz Tansel Öngel (d. 24 Eylül 1976), Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur.

2000 yılında Devlet Tiyatroları Trabzon Müdürlüğü'nde göreve başladı. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı TV dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı (37. bölümde yerine başka bir oyuncu kadroya dâhil olmuştur). Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırdı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Şu anda Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmaktadır. Aynı zamanda Maske Kimsin Sen? yarışmasını sunmuştur.

Deniz Tansel Öngel 10-11 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

Rol aldığı oyunlar

Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017

Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016

Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015

Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011

Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009

Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004

Küçük Korku Dükkanı : Howard Ashman - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Karar Kimin : Brian Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002

Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001

Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000

Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

Birimiz Hepimiz İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999

TV dizileri

Mavera (2021) - Mahmud

Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci

Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)

Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)

Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa

Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert

Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın

Elveda Derken (2007) - Kerim

Adak (2006) - Zeynel

Güz Yangını (2005) - Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu

Kısmet (2005)

Avrupa Yakası (2005) - Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan

TV programları

Maske Kimsin Sen? (2022) - Sunucu

Filmleri

Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat

Kader Postası (2019)

Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir

Grev (Film) (2021) - Gazeteci

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