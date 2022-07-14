Sert ve de delikli yapısından dolayı genelde ev temizliği ya da cilt temizliğinde kullanılan deniz süngeri ev temizliğinde kullanılır. Peki, Deniz Süngeri Nedir? Deniz Süngeri Ne İşe Yarar? Deniz Süngeri Nerelerde Kullanılır? İşte detaylar haberimizde...

DENİZ SÜNGERİ NEDİR?

Sarı, kırmızı, turuncu, menekşe rengi veya siyah renklerinde bulunan bu canlının boyu elli santimetre ile üç metre arasında değişebilir. Suda yaşayan bu süngerler daha çok sıcak denizlerde yaşar ve tuzlu suyu tercih eder. Delikli yapısından ve su geçirmesinden dolayı bu canlılara deniz süngeri adı verilmiştir. Çok hücreli hayvanlar olup bitki ve minik hayvanlarla beslenirler. Deniz süngerleri eşeyli üremelerinin yanı sıra omurgasızlardır. Tatlı suda da görülebilen bu süngerler neredeyse 100 yıldır balıkçılar veya dalgıçlar tarafından avlanmaktadır. Eskiden deniz tabanında olduğu için deniz süngerlerinin avlanması riskli ve uzmanlık gerektiren bir işti fakat gelişen teknolojiyle beraber ağ veya çeşitli tekniklerle deniz süngerleri kolaylıkla toplanmaktadır. Günümüzde profesyonel dalgıçlar da deniz tabanlarında yaşayan deniz süngerlerini daha kolay yöntemlerle toplamaya ve satmaya devam etmektedir.

DENİZ SÜNGERİ NE İŞE YARAR?

Sert ve de delikli yapısından dolayı genelde ev temizliği ya da cilt temizliğinde kullanılan deniz süngeri ev temizliğinde genelde inatçı lekeler için kullanılmaktadır. Yüzeyler üzerinde yer alan kurumuş kirleri kolaylıkla söküp atabilirler. Bu sebeple de mutfak temizliğinde, tüm yüzeylerin silinmesinde rahat bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca kokusuz olması sebebi ile yüz ve ya cilt bakımı için de kullanılmaktadır.

DENİZ SÜNGERİ NERELERDE KULLANILIR?

Günümüz koşullarında deniz süngeri kurutulduktan sonrasında kullanıma hazır bir hale gelmektedir. Gerekli miktarlarda kişisel hijyen ürününün üzerine tatbik ettikten sonrasında cildinize nazik bir şekilde sürebilirsiniz. Düzenli olan kullanımda cildinizi de canlandıracak ve de yenileyeceksiniz. Daha diri ve de genç bir görünüm sağlayacaktır. Bir deniz süngerini sadece bir yıl kullanmalıdır. Hem kuruyup yumuşamaktan deforme olur hem de hijyenik açıdan uzun kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Genelde mutfak, banyo temizliklerinde ya da cilt için kullanılır.