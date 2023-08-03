(Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

3 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'i, Dünya'nın en derin çukuru Mariana'ya koysaydık, Everest'in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu?...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'i, Dünya'nın en derin çukuru Mariana'ya koysaydık, Everest'in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU

Deniz seviyesinden ölçüldüğünde Dünya'nın en yüksek dağı olan Everest'i, Dünya'nın en derin çukuru Mariana'ya koysaydık, Everest'in zirvesi için yaklaşık olarak hangisi doğru olurdu?

A-) Deniz seviyesini 2 km geçerdi

B-) Deniz seviyesinin 2 km altında kalırdı

C-) Tam deniz seviyesine gelirdi

D-) Uzaya kadar ulaşırdı

Doğru Cevap : B şıkkı