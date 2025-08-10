Deniz Servan Narin öldü mü? SON DAKİKA! Deniz Servan Narin kaza anı nasıl oldu?

Deniz Servan Narin öldü mü? SON DAKİKA! Deniz Servan Narin kaza anı nasıl oldu?
YouTube'a yüklediği motosiklet videolarıyla fenomen haline gelen Deniz Servan Narin son dakika gelen bilgilere göre motor kazası sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Peki, Deniz Servan Narin kimdir, öldü mü? Deniz Servan Narin motor kazası anı videosu var mı?

DENİZ SERVAN NARİN ÖLDÜ MÜ?

Kocaeli'de motosikletle tırın çarpıştığı kazada sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin yaşamını yitirdi. Narin, motor tutkusu ile tanınıyordu.

DENİZ SERVAN NARİN NASIL ÖLDÜ, KAZA VİDEOSU VAR MI?

İki teker tutkusu ve motosikleti ile yaptığı paylaşımlarla bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a çarptı.

Kaza sonucunda ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı. Narin'in son olarak, "Tedavi" notunu düşerek motorunun egzoz sesini paylaştığı görüldü.

