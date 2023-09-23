Başarılı şarkıcı Deniz Seki'nin uzun yıllardır beyin kanseriyle mücadele eden annesi Güler Seki hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberin ardından Deniz Seki'nin annesi öldü mü, neden? Hastalığı neydi? soruları aratıldı.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla kendine hayran bırakan Deniz Seki, bu akşam annesi Güler Seki'yi kaybetti. Üzen haber ile beraber Deniz Seki'nin annesi öldü mü, neden? Hastalığı neydi? soruları da gündeme geldi.

DENİZ SEKİ'NİN ANNESİ ÖLDÜ MÜ?

Başarılı şarkıcı Deniz Seki'nin uzun yıllardır beyin kanseriyle mücadele eden annesi Güler Seki hayatını kaybetti. Anne acısıyla yıkılan Seki'ye ünlü isimlerden taziye mesajı yağdı. Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğu bilinen Güler Seki, 2019 yılında yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kanser atlatan ve sonrasında yatalak olan Seki, bu sabah hayatını kaybetti. Instagram'da yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Deniz Seki, "Annemizi, meleğimizi, Güler'imizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE YORUMU GELDİ



Ünlü şarkıcının paylaşımına Sibel Arna, Betül Demir, Gökhan Tepe, Günay Karacaoğlu, Pınar Altuğ, Ebru Akel, Aşkın Nur Yengi, Demet Evgar, Burcu Kara, Özge Ulusoy ve Hatice gibi birçok ünlü isimden taziye yorumu geldi.

"BEYİN KANSERİNE YAKALANDI YATALAK OLDU"

Daha önce annesinin rahatsızlığıyla ilgili konuşan Deniz Seki, "Annem rahatsız, yatalak oldu. Beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen konuşabiliyor, 'Ne olur bana kızım de anne' diyorum. Zor bir dönem benim için. Altı yıldır yatalak annem" ifadelerini kullanmıştı.