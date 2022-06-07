Deniz Seki - Beni Derde Salan Gelsin sözleri! 'Beni Derde Salan Gelsin' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

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Deniz Seki - Beni Derde Salan Gelsin sözleri! 'Beni Derde Salan Gelsin' şarkı sözleri nelerdir?

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Deniz Seki - Beni Derde Salan Gelsin sözleri! 'Beni Derde Salan Gelsin' şarkı sözleri nelerdir?

Deniz Seki'nin yeni şarkısı Beni Derde Salan Gelsin, Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Beni Derde Salan Gelsin sözleri nelerdir? Beni Derde Salan Gelsin şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Deniz Seki - Beni Derde Salan Gelsin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Rıdvan Çıracıoğlu'na aittir.

BENİ DERDE SALAN GELSİN ŞARKI SÖZLERİ

Açma yaram derin derin

Dermanını bilen gelsin

Açma yaram derin derin

Dermanını bilen gelsin

***

Başka tabipler istemem

Beni derde salan gelsin

Beni derde salan gelsin

Başka tabipler istemem

***

Beni derde salan gelsin

Beni derde salan gelsin

Ömür bir nefes arası

Size de gelir sırası

***

Ömür bir nefes arası

Size de gelir sırası

Bu yara gönül yarası

Beni derde salan gelsin

***

Beni derde salan gelsin

Bu yara gönül yarası

Beni derde salan gelsin

Beni derde salan gelsin

***

Bilen gelsin bilen gelsin

Dermanımı bilen gelsin

Başka tabipler istemem

Beni derde salan gelsin

***

Bilen gelsin bilen gelsin

Dermanımı bilen gelsin

Başka tabipler istemem

Beni derde salan gelsin

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