Deniz Seki - Beni Derde Salan Gelsin sözleri! 'Beni Derde Salan Gelsin' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler

Deniz Seki - Beni Derde Salan Gelsin sözleri! 'Beni Derde Salan Gelsin' şarkı sözleri nelerdir?
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Deniz Seki'nin yeni şarkısı Beni Derde Salan Gelsin, Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Beni Derde Salan Gelsin sözleri nelerdir? Beni Derde Salan Gelsin şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Deniz Seki - Beni Derde Salan Gelsin şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Rıdvan Çıracıoğlu'na aittir.
BENİ DERDE SALAN GELSİN ŞARKI SÖZLERİ
Açma yaram derin derin
Dermanını bilen gelsin
Açma yaram derin derin
Dermanını bilen gelsin
***
Başka tabipler istemem
Beni derde salan gelsin
Beni derde salan gelsin
Başka tabipler istemem
***
Beni derde salan gelsin
Beni derde salan gelsin
Ömür bir nefes arası
Size de gelir sırası
***
Ömür bir nefes arası
Size de gelir sırası
Bu yara gönül yarası
Beni derde salan gelsin
***
Beni derde salan gelsin
Bu yara gönül yarası
Beni derde salan gelsin
Beni derde salan gelsin
***
Bilen gelsin bilen gelsin
Dermanımı bilen gelsin
Başka tabipler istemem
Beni derde salan gelsin
***
Bilen gelsin bilen gelsin
Dermanımı bilen gelsin
Başka tabipler istemem
Beni derde salan gelsin