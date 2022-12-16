Dünya Kupası'nı takip etmek için gittiği Katar'da ATV motordan düşen Deniz Satar, o anları ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın sosyal medyada viral olan motordan düştüğü video ile kurgulayarak, esprili bir paylaşımda bulundu. Deniz Satar ATV, motor kazası izle (VİDEOLU)! Deniz Satar sağlık durumu ne?

2022 Dünya Kupası için Katar'a giden spor sunucusu Deniz Satar, talihsiz bir kaza yaşadı. Çölde ATV motor sürerken dengesini kaybederek düşen Satar az kalsın ATV'nin altında kalacaktı. Deniz Satar ATV, motor kazası izle (VİDEOLU)! Deniz Satar sağlık durumu ne?

DENİZ SATAR ATV, MOTOR KAZASI İZLE!

Deniz Satar'ın ATV ile yaptığı kaza haberimizde yer alıyor. Dünya Kupası'nı takip etmek için gittiği Katar'da ATV motordan düşen Deniz Satar, o anları ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın sosyal medyada viral olan motordan düştüğü video ile kurgulayarak, esprili bir paylaşımda bulundu. Satar'ın"Çöl turumun 1. dakikası..." ifadeleriyle paylaştığı videoya beğeni yağdı. Yaşadığı talihsiz olayın ardından hayranlarının da merakını gidermek isteyen Satar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yüreklere su serpti. Sağlık durumunu aktaran güzel sunucu, "Gayet iyiyim. Rutin yer çekimi buluşmalarımdan biri…" ifadelerini kullandı.