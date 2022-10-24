Deniz Pulaş kimdir? Deniz Pulaş kaç yaşında, nereli? Deniz Pulaş Instagram hesabı!

Manken Deniz Pulaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Türk manken, dizi oyuncusu ve program sunucusu Deniz Pulaş kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Deniz Pulaş kimdir? Deniz Pulaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Deniz Pulaş, 1991 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasını kazanmıştır. 1989 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Dostluk Güzeli seçilmiştir. Sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettiren Deniz Pulaşkimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Deniz Pulaşkimdir? Deniz Pulaşkaç yaşında, nereli? Deniz Pulaşbiyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DENİZ PULAŞ KİMDİR?

Deniz Pulaş, 1970 doğumlu Türk manken, fotomodel, dizi oyuncusu, program sunucusu. 1991 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasını kazanmıştır. 1989 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında Dostluk Güzeli seçilmiştir. 2002 yılının Aralık ayında bankacı Sarp Akkartal ile evlenmiştir. 2003 yılının Ekim ayında kızı Nehir dünyaya gelmiştir. Eşine bir banka tarafından yapılan teklif ile 2008 yılının Nisan ayında Hollanda Amsterdam'a taşınmıştır. Amsterdam'da yaşadığı süre boyunca meslek olarak yaptığı mankenlikten uzak kalmıştır. 2007 yılında başladığı kitabını yazmaya devam etmiştir. Kızı ile 4 yıl sonra İstanbul'a geri dönmüştür. Deniz Pulaş, ilk kez göz altı estetik operasyonu geçirmiştir.

Mehtap Elaidi'nin 2013-2014 Sonbahar/Kış defilesinde podyumlara dönmüştür. 2015 yılında Vural Gökçaylı'nın Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlemiş olduğu 2015 İlkbahar/Yaz kolleksiyonunu sunmuştur. Günümüzde mankenlik yapmaya devam etmektedir.