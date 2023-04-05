Son günlerde gündemde yer alan deniz patlıcanı hakkında merak edilenler oldukça fazla. İsmini sıklıkla duyduğumuz deniz patlıcanının ne olduğu ve toplamasının neden yasak olduğu ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Deniz patlıcanı nedir, neden yasak? Deniz patlıcanı yenir mi?

Deniz patlıcanının ne olduğu ve toplamasının neden yasak olduğu vatandaşların merak konusu haline geldi. Arama motorlarında son günlerin gündeminde yer alan deniz patlıcanı hakkında araştırmalar yapılıyor. En çok aratılan sorular arasında ise Deniz patlıcanı nedir, neden yasak? Deniz patlıcanı yenir mi? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

DENİZ PATLICANI NEDİR?

Omurgasız canlılar sınıfında yer alan deniz patlıcanı, ülkemizde çok popüler olmayan ancak yakalanması yasak olan canlılardan birisidir. Denizlerin sığ kısımlarında sıklıkla görülen bu canlı, şekil olarak patlıcana benzer ve Çin mutfağında çok popüler malzemelerden birisidir. Dünya genelinde yemeklerin yanı sıra ilaç sanayinde ve kozmetik ürünlerinin üretiminde sıklıkla ihtiyaç duyulan bir ürün olarak gösterilebilir. Uzak doğu ülkelerinde bolca kullanımının sebepleri olarak içeriğinde yer alan maddeler ve vücutta oluşan rahatsızlıklara olan etkisi gösterilirken ülkemizde de belirli düzeyde kullanımına başlanmıştır.

Diğer derisidikenlilerden ayıran özelliği kutuplar yönünden geçen ekseni ile uzamasıdır. Bu uzama deniz patlıcanlarının yan yatmasına neden olmaktadır. Ağız çevresinde çelenk şekline benzeyen 10 veya 30 kadar duyu, dokunma ve av yakalamaya dokunaçları vardır. 900' e kadar türü olan deniz patlıcanların genelde 3 veya 27 cm boyuna kadar uzar ama 60 cm boyunda olanları da bulunmaktadır.

Solunumlarını vücut boşluğunda bulunan bir çift su akciğeri veya solunum ağacı denen organlarla yapar. Kendilerini yenileme özelliğine sahip olan deniz patlıcanların yumurtlayarak çoğalırlar. Erkek ve dişi deniz patlıcanların şekilleri birbirine çok benzer bazıları ise çift cinsiyetlidir.

Deniz patlıcanın en önemli özelliği vücutlarındaki her yerin yakalama kollajeni yapısı sayesinde kendini sıvıya dönüştürebilir. Sıvı haldeyken küçük çatlaklardan geçebilir sonrada eski haline dönüşebilir. Bazı türü kendini futbol topu kadar şişirebilir bazılar ise su püskürterek çakıl taşı gibi görülebilir.

DENİZ PATLICANI NEYE İYİ GELİR?

Deniz patlıcanı ya da deniz hıyarı olarak isimlendirilen bu canlının içeriğinde çok yoğun bir biçimde protein yer alıyor. Düzenli olarak spor yapan kişiler, vücutlarındaki kas gelişimini maksimum düzeyde tutmak adına protein deposu olan besinleri tüketirken deniz patlıcanı da bu besinler arasında gösteriliyor. Bunun yanında yorgunluğun ortadan kaldırılması ve eklem ağrılarından kurtulmada da çok önemli ürünlerden birisidir. Genel olarak ilaç sanayinde kullanılmasının başlıca sebepleri olarak bunlar gösterilir. Buna ek olarak iktidarsızlık olarak tanımlanan rahatsızlığa karşı da son derece etkili bir üründür. Bu etkilerinin ortaya çıkması için düzenli olarak tüketilmesi gerekirken ülkemizde çok pahalı bir ürün olduğundan genel olarak insanların ilk tercihleri arasında yer almamaktadır.

DENİZ PATLICANI NEDEN YASAK?

Tayvan, Singapur, Hong Kong, Çin ve Kore gibi ülkelerin mutfağında kullanılan deniz patlıcanlarının son dönemde Uzak Doğu'ya gönderilmesi nedeniyle yasak olmasına rağmen yoğun olarak yakalandığı öğrenildi. Bu deniz canlısının sayısındaki azalmanın denizlerdeki yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.