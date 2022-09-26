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Deniz Naki 9 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya gelen Kürt asıllı Alman futbolcudur. Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Deniz Naki kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Deniz Naki kimdir? Deniz Naki kaç yaşında, nereli? Deniz Naki Instagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

DENİZ NAKİ KİMDİR?

Tuncelili Kürt-Alevi bir anne-babanın oğlu olarak Almanya'da dünyaya gelen Naki, doğduğu şehrin takımlarından FC Düren 77'de futbol hayatına başladı. Bu dönemde Alman Federasyonu'nun düzenlediği futbol kurslarında eğitim gördü. 1996'dan 2003'e kadar ise FC Düren-Niederau takımının altyapısındaydı. 2003'te Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına transfer oldu.

2007-08 sezonunda Leverkusen U-19 takımında forma giymeye başladı. Burada U-19 liginde 4 maçta 2 gol atıp, 2008 DFB Gençler Kupası'nın sahibi oldu. Naki, 3-0 kazandıkları final maçında bir de gol kaydetti. Böylece kısa sürede Bayer 04 Leverkusen takımına geçti. Almanya 4. ligi Oberliga Nordrhein'da yer alan takımda 25 maçta 5 gol kaydetti ve lig ikincisi oldular. Ayrıca kariyerinde ilk kez DFB-Pokal'da forma giydi ancak 2. Lig takımı SC Paderborn'a elendiler.

2008-09 sezonuna da Bayer Leverkusen II takımıyla başladı. İlk yarı 11 maçta 2 gol kaydetti. İkinci devre ise tecrübe kazanması için 2. Bundesliga ekibi Rot Weiss Ahlen'e kiralandı. İlk maçlarında oyuna sonradan dahil olup kendini belli edemese de son haftalardaki performansıyla dikkat çekti. 2. Bundesliga'daki ilk golünü FC St. Pauli'yi 1-0 yendikleri maçta atan futbolcu, son beş haftada dört gol atarak başarılı bir performans gösterdi.

Millî takım kariyeri



Naki, Almanya'nın çeşitli seviyelerinde millî formayı giydi. 2008 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Almanya millî takımındaydı. 5 maçın 4'ünde forma giyen Naki, final maçında İtalya'ya karşı oynayıp bir asist yaptı. Almanya, rakibini 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Son olarak Almanya 21 yaş altı millî futbol takımı forması giymiştir.

DENİZ NAKİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Deniz Naki, 9 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya gelen Kürt asıllı Alman futbolcudur.

DENİZ NAKİ INSTAGRAM HESABI!

Deniz Naki, @deniznaki62 kullanıcı adıyla 118bin takipçisi bulunmaktadır.