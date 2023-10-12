Deniz manzaralı kaçak yapılar yıkıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapım aşamasındaki 5 villa havuzunun yapımı engellenerek yıkımı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaş ilçesi Gökçeören Mahallesi Baldıraz mevkiinde kaçak ve izinsiz inşa edilen 5 adet betonarme yüzme havuzu ile ilgili olarak, inşaat sahibine verilen süre içerisinde imar kirliliğine neden olan bu yapıların yıkılmadığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu kaçak yapılar, Fen İşleri, Zabıta, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince jandarmanın güvenlik önlemleri eşliğinde kontrollü şekilde yıkıldı.

Kaş Belediyesince yürütülen kaçak yapı ile mücadele çalışmalarına devam edileceği bildirildi.