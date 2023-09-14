Deniz levreği tarifi! MasterChef Deniz levreği nasıl yapılır?
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Deniz levreği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Deniz levreği hazırladı. Peki, Deniz levreği nedir? Deniz levreği nasıl yapılır? Deniz levreği nedir?
Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Deniz levreği ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Deniz levreği nasıl yapılır? Deniz levreği nedir? Deniz levreği nasıl yapılır, Deniz levreği yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Deniz levreği yapıldı, evde klasik Deniz levreği yapıldı! İşte en güzel Deniz levreği!
DENİZ LEVREĞİ TARİFİ!
KAĞITTA LEVREK İÇİN MALZEMELER NELERDİR?
- 2 adet levrek filetosu (derisi çıkarılmış)
- 1 adet büyük boy patates (ince dilimlenmiş)
- 1 adet havuç (ince dilimlenmiş)
- 1 adet soğan (ince dilimlenmiş)
- 1 adet limon (ince dilimlenmiş)
- Taze biberiye veya kekik (isteğe bağlı)
- Zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
- Yağlı kağıt (pişirme kağıdı)
KAĞITTA LEVREK NASIL YAPILIR?
- Fırını 200°C (400°F) dereceye ön ısıtın.
- Yağlı kağıdı fırın tepsisinin üzerine serin.
- Levrek filetolarını yıkayın ve kurulayın. Tuz ve karabiberle hafifçe marine edin.
- Hazırladığınız levrek filetolarını yağlı kağıdın üzerine yerleştirin.
- Dilimlediğiniz patates, havuç, soğan ve limon dilimlerini balığın etrafına yerleştirin.
- Taze biberiye veya kekik yaprakları serpiştirin.
- Tüm malzemelerin üzerine zeytinyağı gezdirin.
- Kağıdı özenle kapatıp paket haline getirin. Kenarları iyi kapatmaya dikkat edin, böylece buhar ve sıvılar kağıtta hapsolur.
- Hazırladığınız kağıt paketlerini fırın tepsisine yerleştirin ve önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişirin. Pişirme süresi balıkın kalınlığına ve fırınınıza bağlı olarak değişebilir.
- Fırından çıkan paketleri dikkatlice açın (sıcak buhar dikkatli olmanızı gerektirir).
- Kağıtta levrek servise hazır! Balığın üzerine servis tabağına alın ve yanında taze yeşillikler veya pilav ile servis yapabilirsiniz.
- Bu tarif, sağlıklı ve lezzetli bir yemek sunmak için harika bir seçenektir. Afiyet olsun!
Kaynak: Haberler.com / Gündem