Deniz levreği tarifi! MasterChef Deniz levreği nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Deniz levreği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Deniz levreği hazırladı. Peki, Deniz levreği nedir? Deniz levreği nasıl yapılır? Deniz levreği nedir?

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Deniz levreği ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Deniz levreği nasıl yapılır? Deniz levreği nedir? Deniz levreği nasıl yapılır, Deniz levreği yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Deniz levreği yapıldı, evde klasik Deniz levreği yapıldı! İşte en güzel Deniz levreği!

DENİZ LEVREĞİ TARİFİ!

KAĞITTA LEVREK İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 adet levrek filetosu (derisi çıkarılmış)

1 adet büyük boy patates (ince dilimlenmiş)

1 adet havuç (ince dilimlenmiş)

1 adet soğan (ince dilimlenmiş)

1 adet limon (ince dilimlenmiş)

Taze biberiye veya kekik (isteğe bağlı)

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yağlı kağıt (pişirme kağıdı)

KAĞITTA LEVREK NASIL YAPILIR?