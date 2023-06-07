Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gurur tablosu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şu ana kadar gerçekleştirilen eğitimlere dair görüntüler paylaştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gurur tablosu

ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şu ana kadar gerçekleştirilen eğitimlere dair görüntüler paylaştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 1 ile 4 Haziran arasında komutanlık tarafından gerçekleştirilen eğitim görüntülerini paylaştı.