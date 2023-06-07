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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gurur tablosu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gurur tablosu

Genel Haberleri

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gurur tablosu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şu ana kadar gerçekleştirilen eğitimlere dair görüntüler paylaştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gurur tablosu

ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şu ana kadar gerçekleştirilen eğitimlere dair görüntüler paylaştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 1 ile 4 Haziran arasında komutanlık tarafından gerçekleştirilen eğitim görüntülerini paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Genel Haberler

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