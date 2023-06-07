Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gurur tablosu
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gurur tablosu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şu ana kadar gerçekleştirilen eğitimlere dair görüntüler paylaştı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gurur tablosu
ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şu ana kadar gerçekleştirilen eğitimlere dair görüntüler paylaştı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 1 ile 4 Haziran arasında komutanlık tarafından gerçekleştirilen eğitim görüntülerini paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel