Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni
İhlas Haber Ajansı - Utku Yaşar Cüce - Genel
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Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenleri sonrasında Çanakkale Boğazı açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiler resmi geçit törenine katıldı.
Deniz Kuvvetleri Donanması'ndan geçit töreni
ÇANAKKALE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenleri sonrasında Çanakkale Boğazı açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait gemiler resmi geçit törenine katıldı.
Tören sonrası seyir terasına gelen protokol üyeleri, burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemilerin geçiş törenini izledi. Geçiş töreninde Türk Donanması'nın yüzer unsurları büyük alkış aldı.