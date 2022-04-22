Deniz Köken kimdir? Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken kaç yaşında, nereli? Eyüpsultan Belediyesi hangi partiden?

Deniz Köken kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Eyüpsultan Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Eyüpsultan Belediye Başkanı kimdir? Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken hangi partili?

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN KİMDİR?

1964 yılında Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1984–1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde memurluk yaparak başladı. 1989–1994 yıllarında Bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 1994 yılında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başladığı yerel yönetim alanında bugüne kadar önemli görevlerde bulunmuş ve birçok başarılı projeye imza atmıştır.

1994-1999 yılları arasında Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Deniz Köken, aynı zaman da Eyüp Musiki Vakfının da Kurucuları arasında yer alıyor. 1999-2002 yılları arasında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 2004 yılında Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenen Deniz Köken, 2004-2009 yılları arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2009-2014 yılları arasında ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Deniz Köken, 2014-2018 yılları arasında da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenirken aynı zamanda da Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.

1994 – 1999

Eyüp Belediyesi Başkan Yardımcısı

Refah Partisi İBB Meclis Üyesi

Eyüp Musiki Vakfı Kurucusu

1999 – 2002

Eyüp Belediyesi Başkan Yardımcısı

Fazilet Partisi İBB Meclis Üyesi

İBB Bütçe Komisyonu Üyesi

İBB Tarife Komisyonu Başkanı

2002 – 2004

Eyüp Belediyesi Başkan Yardımcısı

AK Parti İBB Meclis Üyesi

İBB Bütçe Komisyonu Üyesi

İBB Tarife Komisyonu Başkanı

2004

Kâğıthane İlçe Meclis Üyesi

2004 – 2009

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

2009 – 2014

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

2014 – 2018

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanı

2019 –

Eyüpsultan Belediye Başkanı

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