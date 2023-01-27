Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Deniz Işın kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Deniz Işın kimdir? Deniz Işın kaç yaşında, nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı? Deniz Işın İnstagram hesabı!

Oyuncu Deniz Işın Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterine hayat vermiştir. Dokuz Oğuz dizisiyle adından söz ettiren Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Deniz Işın kimdir? Deniz Işın kaç yaşında, nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı? Deniz Işın İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

DENİZ IŞIN KİMDİR?

Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı.

DENİZ IŞIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 Her Yerde Sen

2020 İyi Günde Kötü Günde

Sefirin Kızı

2021 Masumiyet

2022 Sevmek Zamanı

2023- Dokuz Oğuz

İnternet

2019 Atiye

2020 Eee Sonra?

2021-günümüz Leyla ile Mecnun

2022 Bizden Olur Mu?

Sinema

2022 Anka Zümrüt

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