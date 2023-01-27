Deniz Işın kimdir? Deniz Işın kaç yaşında, nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı? Deniz Işın İnstagram hesabı!
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Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Deniz Işın kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Deniz Işın kimdir? Deniz Işın kaç yaşında, nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı? Deniz Işın İnstagram hesabı!
Oyuncu Deniz Işın Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterine hayat vermiştir. Dokuz Oğuz dizisiyle adından söz ettiren Deniz Işın kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Deniz Işın kimdir? Deniz Işın kaç yaşında, nereli? Deniz Işın hangi dizilerde oynadı? Deniz Işın İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…
DENİZ IŞIN KİMDİR?
Deniz Işın, 28 Mayıs 1992 tarihinde İzmir'de doğdu. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı.
DENİZ IŞIN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2019 Her Yerde Sen
2020 İyi Günde Kötü Günde
Sefirin Kızı
2021 Masumiyet
2022 Sevmek Zamanı
2023- Dokuz Oğuz
İnternet
2019 Atiye
2020 Eee Sonra?
2021-günümüz Leyla ile Mecnun
2022 Bizden Olur Mu?
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