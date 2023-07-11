Deniz Işın Coşkuner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Deniz Işın Coşkuner 24 Kasım 2000 tarihinde Antalya doğmuştur. İki çocuklu ailenin küçük çocuğudur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitim-öğretim hayatını Mersin'in Anamur ilçesinde tamamlayan Deniz Işın Coşkuner üniversiteyi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır.

Deniz Işın Coşkuner birden fazla sektörde çalışmalar ve girişimler yürütmüştür. Bütün bu farklı sektörlerdeki şirketlerini 2020 yılı itibarı ile DNC Group çatısı altında toplamıştır. 2020 yılından bu yana şirketin yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu yıl itibariyle şirketin uluslararası pazara açılması için çalışmalara başlamıştır.

Deniz Işın Coşkuner, iş dünyasındaki başarısını edebiyat dünyasına da taşımıştır. Çocukluğundan beri edebiyata olan düşkünlüğü ile bilinen iş insanı ve yazar "Bir Ömrün Ölümü (2020)", "Banyodaki Vahşet (2021)" ve "Çıkışı Bulamayan Adam (2023)" isminde üç roman yazmıştır. Kitaplar okurlar tarafından beğenilmiş olmalı ki yüz binlerce adet satış yapmıştır.

Deniz Işın Coşkuner'in kararlılık ve empati becerisi, ona hem iş dünyasında hem de yazarlık kariyerinde başarı getirmiştir. Deniz Işın Coşkuner elde ettiği başarılarla birlikte birçok gencin örnek aldığı bir isim haline gelmiştir. Deniz Işın Coşkuner, gelecekte de gençlere ilham verecek, onlara yol gösterecek daha pek çok çalışmaya ve girişime imza atmak istediğini dile getirmiştir.