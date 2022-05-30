Deniz Güçer kimdir? RTÜK üyesi Deniz Güçer kim, nereli, kaç yaşında? Deniz Güçer hayatı ve biyografisi! - Haberler

Deniz Güçer kimdir? Radyo, Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), aldığı kararlar ile gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşlar RTÜK üyelerinin hayatını merak ediyor. Peki, RTÜK üyelerinden Deniz Güçer kimdir? RTÜK üyesi Deniz Güçer kim, nereli, kaç yaşında? Deniz Güçer hayatı ve biyografisi haberimizde...

DENİZ GÜÇER KİMDİR?

1973 yılında doğdu. Ankara Lisesi'nin ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi. Meslek hayatına 1992 yılında Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürlüğü'nde başladı. 1994 yılında Milliyet Gazetesi Ankara bürosunda çalışmaya başladı. Milliyet gazetesinin ardından 1999 yılında Star Gazetesi'ni kuran ekibe katıldı. Star Gazetesi'nde çalışma hayatı, cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği yaptı, "551. Milletvekili" adıyla siyasi kulisler yazmaya başladı. 2004 yılında Vatan Gazetesi ardından Akşam Gazetesi'ne geçerek parlamento muhabirliği, siyasi kulis yazarlığı ile birlikte haftalık siyasi röportajlar hazırladı. 2014 yılında Vatan Gazetesi'nin Ankara Bürosunun kapatılmasından sonra TV 6 Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2016 yılında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Basından Sorumlu Başdanışmanı olarak göreve başladı.

2015 yılında Türkiye'nin en eski meslek örgütlerinden Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nin ilk kadın başkanı olarak seçildi ve iki yıl bu görevi sürdürdü. Görev yaptığı gazetelerde röportajlar ve köşe yazılarının yanı sıra çok sayıda habere imza attı. Aralarında "Buradan Bakınca", "Meclis Taksi", "Basın Kulisi", "Kravatsız Siyaset" isimli programların olduğu yapımların sunuculuğunu üstlendi. Etikhaber internet sitesinde köşe yazarlığı yaptı. Aynı zamanda TRT Haber Radyo, Radyo 1, Polis Radyosu'nda programlar hazırladı ve sundu.

2009 yılında Akşam Gazetesi'nde yayınlanan Merkezdeki First Lady' haberi ile TGC Sedat Simavi Gazetecilik Ödülünü kazanmıştır.

Alfa Yayınevinden çıkan "Milletvekili Olmak İsteyenlere TBMM Tüyoları" isimli bir kitabı bulunmaktadır.

2017 yılında Milli Savunma Üniversitesi Savunma Bilimleri Enstitüsü, Askeri Tarih Programına yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edilmiş, 2020 yılında "İstiklal Harbi'nde Türk ordusunun Sakarya Nehri doğusuna çekilmesinin ulusal ve uluslararası boyuttaki yansımaları" başlıklı tezini vererek mezun olmuştur.

Halen Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Askeri Tarih Bölümü Doktora öğrencisidir.

Sürekli basın kartı sahibidir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Haberler.com - Gündem