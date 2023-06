Son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren Deniz Dülgeroğlu merak konusu oldu. Peki,Deniz Dülgeroğlu kimdir? Deniz Dülgeroğlu boşandı mı? Deniz Dülgeroğlu annesi kim? Deniz Dülgeroğlu doğum tarihi ne? Deniz Dülgeroğlu podcastleri! İşte tüm detaylar…

DENİZ DÜLGEROĞLU KİMDİR?

1986'da Karabük'te doğdu. 10 yaşında Robert Kolej'i kazanınca İstanbul'a gelip ortaokul ve liseyi yatılı okudu. Yazar ya da tiyatrocu olmak istiyordu ancak annesi hayatta sağlam durmak için para lazım olduğunu söyleyince Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni birincilikle kazanarak girdi ama her anından nefret etti. Öyle ki, annesinin evinde kalırken okula gitmemek için altı ay odasındaki gömme dolabın içinde saklanarak yaşadı. Daha sonra cerrahi alanında doktora yapmaya başlasa da 26 yaşında ani bir kararla bırakıp reklam yazarı oldu. 2018 yılında Cannes Lions tarafından yaratıcı sektörde dünyada ümit veren 20 kadından biri olarak See It Be It programına seçildi. 2020 yılında "Merdiven Altı Terapi" isimli bir podcast kanalı ve aynı isimde bir YouTube kanalı kurarak kendi hikayelerini insanlara anlatmaya başladı.

DENİZ DÜLGEROĞLU BOŞANDI MI? ANNESİ KİM?

Deniz Dülgeroğlu'nun medeni durumuyla ilgili bir bilgi henüz yok. Ancak annesi ve babasının boşandığı biliniyor.

DENİZ DÜLGEROĞLU DOĞUM TARİHİ NE? KAÇ YAŞINDA?

Deniz Dülgeroğlu 1986 Karabük doğumludur. 37 yaşındadır.