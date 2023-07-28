AVŞA Adası'ndan İstanbul'da Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan gemilerdekiler korku dolu saatler geçirdi. Yolcuların fenalık ve baygınlık geçirdiği o anlar kameraya yansıdı. Peki, Deniz depremi nedir? Deniz depremi nasıl olur?

AVŞA Adası'ndan İstanbul'da Avcılar ve Yenikapı'ya düzenlenen İDO seferi sırasında Marmara Denizi'nde yağmur ve fırtınaya yakalanan gemilerdekiler korku dolu saatler geçirdi Deniz otobüsündeki 6 kişi fenalaşırken, kaptan 15 yıldır böyle bir durum yaşamadığını ve deniz depremi meydana geldiğini söyledi. Deniz depremi nedir? Deniz depremi nasıl olur?

DENİZ DEPREMİ, NASIL OLUR?

Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı. Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Kaptan deniz depremi yaşandığını söylerken, söz konusu fırtınanın yaklaşık 45 dakika sürdüğü belirtildi.

Deniz depremi: Kaynağı deniz dibinin altında olan, genellikle gemilerde duyulan depremdir.