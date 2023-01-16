Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi! Deniz Can Aktaş kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Deniz Can Aktaş, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Deniz Can Aktaş hakkında merak edilenler. Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi. Deniz Can Aktaş kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Deniz Can Aktaş merak konusu oldu. İşte Deniz Can Aktaş hakkında merak edilen Deniz Can Aktaş kimdir, Deniz Can Aktaş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Yusuf 22 yaşında. Kas gücüyle çalışmanın iyice pekiştirdiği yapılı bir vücudu ama ince, narin bir yüzü var. Uşak Ulubeyli. Annesiyle babası o çocukken bir trafik kazasında öldü. Dedesi Hikmet büyüttü Yusuf'u. Toprağı, ağaçları ve tüm hayvanları çok seviyor. İnsanlardan daraldığında doğaya sığınması da bu yüzden.

Yusuf'un hayatta en önem verdiği şey sözlerinin arkasında durabilmek; onurlu olmak, dedesinin ona öğrettiği en önemli şey çünkü. Sırf bu yüzden başkalarını üzmektense kendinin üzülmesini tercih edebiliyor… Ada'yla tanıştığında çoktandır kaybettiği yaşama sevincini yeniden bulacak ve içine düştüğü karanlıktan kendini çıkarmak isteyecek.

Deniz Can Aktaş Kimdir, Kaç Yaşında?

1993 yılında İstanbul'da doğan Deniz Can Aktaş, ilk defa kamera karşısına 2015 yılında ''Tatlı Küçük Yalancılar'' dizisiyle geçmiştir. Daha sonra ''Hayat Bazen Tatlıdır'' ve ''Nerdesin Birader?'' projelerinde yer almış ve 2018 yılında başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse gibi başarılı oyuncuların paylaştığı ''Avlu'' dizisinde dikkatleri iyice üzerine çekmiştir. Deniz Can Aktaş şimdi yeni sezonda yayına girecek olan ve yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı ''Aşk Ağlatır'' projesinde Yusuf karakterine hayat verecektir.

Yusuf'un hayatta en önem verdiği şey sözlerinin arkasında durabilmek; onurlu olmak, dedesinin ona öğrettiği en önemli şey çünkü. Sırf bu yüzden başkalarını üzmektense kendinin üzülmesini tercih edebiliyor… Ada'yla tanıştığında çoktandır kaybettiği yaşama sevincini yeniden bulacak ve içine düştüğü karanlıktan kendini çıkarmak isteyecek.

Dizi

2019 Aşk Ağlatır – Gökçen Usta

2018 Avlu – Yüksel Aksu, Şafak Bal, Hülya Gezer

2017 Nerdesin Birader? – Ulaş Cihan Şimşek

2016 Hayat Bazen Tatlıdır – Hamdi Alkan, Burak Kuka

2015 Tatlı Küçük Yalancılar – Cem Karcı