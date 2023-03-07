Ekranların bilindik ve sevilen yüzü olan Deniz Çakır'ın özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. İlişkisi ile gündeme gelen Deniz Çakır hakkında merak edilenler ise Deniz Çakır sevgilisi kim? Deniz Çakır evlendi mi, kiminle evlendi? soruları ile aratıldı. Detaylar haberimizde.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Deniz Çakır, bir süredir Bilgehan Baykal ile aşk yaşıyor. Özel hayatının basından uzak yaşamayı tercih eden Çakır, evlilik kararı aldı. Peki, Deniz Çakır sevgilisi kim? Deniz Çakır evlendi mi, kiminle evlendi?

DENİZ ÇAKIR SEVGİLİSİ KİM?

Sevilen oyuncu Deniz Çakır, uzun süredir birlikte olduğu Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, bu yaz nikah masasına oturacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Deniz Çakır'ın geçen yıldan beri beraberlik yaşadığı bilişim sektöründe faaliyet gösteren Bilgehan Baykal'la evlilik planı yaptığı ortaya çıktı. Baykal'la çok mutlu bir ilişkisi olan Deniz Çakır'ın bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Bir süredir ekranlarda olmayan Deniz Çakır, Sumru Yavrucuk ile "Tatavlada Son Dans" isimli oyunda rol alıyor. İki başarılı oyuncunun yer aldığı oyun, kapalı gişe oynanıyor. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de adından söz ettiren Deniz Çakır, Sertab Erener ve Kalben gibi ünlü isimlerle beraber Fecri Ebcioğlu'nun saygı albümünde "Boşvermişim" adlı şarkıyı seslendirdi.