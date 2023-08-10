Deniz Börülcesi Salatası tarifi! Masterchef Deniz Börülcesi Salatası nedir, nasıl yapılır? Deniz Börülcesi Salatası hangi yöreye ait?
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Masterchef 10 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Deniz Börülcesi Salatası yapmasını istendi. Peki Masterchef Deniz Börülcesi Salatası nasıl yapılır? Deniz Börülcesi Salatası için gerekli malzemeler nelerdir? Deniz Börülcesi Salatası tarifi! Deniz Börülcesi Salatası nasıl yapılır? Deniz Börülcesi Salatası tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler ve mezeler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Deniz Börülcesi Salatası tarifi oldu. Peki en güzel Deniz Börülcesi Salatası tarifi nasıldır? Deniz Börülcesi Salatası nasıl yapılır? Deniz Börülcesi Salatası için gerekli malzemeler nelerdir? Deniz Börülcesi Salatası tarifi! Deniz Börülcesi Salatası nedir, ne demek? Masterchef Deniz Börülcesi Salatası nasıl yapılır? Deniz Börülcesi Salatası hangi yörenin ve bölgenin mezesidir? Deniz Börülcesi Salatası hangi ülkeye ve yöreye aittir? Deniz Börülcesi Salatası hangi ülkenin mezesi? Deniz Börülcesi Salatası ne demektir? İşte detaylar...
Deniz Börülcesi Salatası, Ege yöresine ait bir mezedir.
- 1 demet taze deniz börülcesi
- 2-3 adet domates
- Yarım kırmızı soğan
- 1 limonun suyu
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- Tuz, karabiber
- Yarım çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)
Deniz börülcesini yıkayın ve saplarını keserek temizleyin. Kaynar suda 1-2 dakika haşlayın, sonra soğuk suya alarak hızlıca soğutun. Süzgeçte suyunu iyice süzün.
Haşlanmış deniz börülcesini doğruca servis tabağına alın.
Domatesleri yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Doğradığınız domatesleri deniz börülcesinin üzerine yayın.
Kırmızı soğanı ince ince doğrayın veya halka halka kesin. Soğanları da salatanın üzerine serpiştirin.
Limonun suyunu sıkın, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin.
İsteğe bağlı olarak ceviz içini grof veya iri dövülmüş şekilde salatanın üzerine serpiştirin.
Salatayı hafifçe karıştırın ve servis yapın.
Deniz börülcesi salatası soğuk servis yapılır ve genellikle zeytinyağlı meze olarak tüketilir. İsteğe bağlı olarak taze nane veya maydanoz gibi yeşilliklerle de süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!