Deniz Börülcesi Salatası tarifi! Masterchef Deniz Börülcesi Salatası nedir, nasıl yapılır? Deniz Börülcesi Salatası hangi yöreye ait?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler ve mezeler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Deniz Börülcesi Salatası tarifi oldu. Peki en güzel Deniz Börülcesi Salatası tarifi nasıldır? Deniz Börülcesi Salatası nasıl yapılır? Deniz Börülcesi Salatası için gerekli malzemeler nelerdir? Deniz Börülcesi Salatası tarifi! Deniz Börülcesi Salatası nedir, ne demek? Masterchef Deniz Börülcesi Salatası nasıl yapılır? Deniz Börülcesi Salatası hangi yörenin ve bölgenin mezesidir? Deniz Börülcesi Salatası hangi ülkeye ve yöreye aittir? Deniz Börülcesi Salatası hangi ülkenin mezesi? Deniz Börülcesi Salatası ne demektir? İşte detaylar...

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI NEDİR, NE DEMEK? DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Deniz Börülcesi Salatası, Ege yöresine ait bir mezedir.

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 demet taze deniz börülcesi

2-3 adet domates

Yarım kırmızı soğan

1 limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Yarım çay bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI NASIL YAPILIR?

Deniz börülcesini yıkayın ve saplarını keserek temizleyin. Kaynar suda 1-2 dakika haşlayın, sonra soğuk suya alarak hızlıca soğutun. Süzgeçte suyunu iyice süzün.

Haşlanmış deniz börülcesini doğruca servis tabağına alın.

Domatesleri yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Doğradığınız domatesleri deniz börülcesinin üzerine yayın.

Kırmızı soğanı ince ince doğrayın veya halka halka kesin. Soğanları da salatanın üzerine serpiştirin.

Limonun suyunu sıkın, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin.

İsteğe bağlı olarak ceviz içini grof veya iri dövülmüş şekilde salatanın üzerine serpiştirin.

Salatayı hafifçe karıştırın ve servis yapın.

Deniz börülcesi salatası soğuk servis yapılır ve genellikle zeytinyağlı meze olarak tüketilir. İsteğe bağlı olarak taze nane veya maydanoz gibi yeşilliklerle de süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!