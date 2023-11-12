Deniz Baysal'ın TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden ayrıldı mı ve Teşkilat Zehra neden yok merak ediliyor. Peki, Deniz Baysal Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Deniz Baysal Teşkilat dizisinden neden ayrıldı, sebebi ne?

Deniz Baysal Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Deniz Baysal Teşkilat dizisinden neden ayrıldı, sebebi ne?

Deniz Baysal Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Sorusu, Teşkilat dizisi hakkında en çok merak edilmekte ve araştırılmakta olan sorular arasında yer alıyor. Deniz Baysal, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde Zehra karakterini canlandırmaktadır. Ünlü oyuncu 3 sezon yer aldığı Teşkilat dizisinde yer alıp, almadığı sorgulatılmakta. Peki, Deniz Baysal Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Deniz Baysal Teşkilat dizisinden neden ayrıldı, sebebi ne?

DENİZ BAYSAL TEŞKİLAT DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

3 sezon yer aldığı Teşkilat dizisinden ayrılan Deniz Baysal, Show TV'de yayınlanacak olan "Ne Gemiler Yaktım" isimli projede yer alacak. Devrim Özkan ile oynayacak olan Baysal dizide bir çocuk annesi Yasemin rolüne hayat verecek. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Teşkilat'tan ayrıldıktan sonra birçok projeden teklif alan Baysal'ın yeni adresi netleşti. Ay Yapım ile anlaşan Baysal, Show TV'nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım'da 1 kız çocuğu annesi Yasemin rolüne hayat verecek. İki kadının sarsıcı hikayesini konu alan dizide Fidan rolüne ise Devrim Özkan oynayacak. Dizide aynı zamada Sezen Aksu şarkılarına yer verilecek.