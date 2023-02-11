Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal öldü mü? Merak ediliyor. Gündeme gelen iddiaların ardından vatandaşlar tarafından Deniz Baykal öldü mü? Sorusu araştırılıyor. 84 yaşındaki Baykal'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal öldü mü? Sorusuna yanıt verdi. Peki, Deniz Baykal öldü mü? Deniz Baykal neden öldü, ölüm sebebi ne?

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Deniz Baykal öldü mü? Sorusu, birçok seveni tarafından merak edilirken gün içerisinde araştırılmaya devam ediliyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ile birlikte Deniz Baykal öldü mü? Sorusuna yanıt vermiş oldu. 84 yaşındaki Baykal'ın durumunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, Deniz Baykal öldü mü? Deniz Baykal neden öldü, ölüm sebebi ne?

DENİZ BAYKAL ÖLDÜ MÜ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 84 yaşında vefat ettiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SALI GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Baykal'ın kızı Aslı Baykal, "Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya'da defnetmeyi planlıyoruz." bilgisini verdi. Taziyeleri Ankara'daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, "Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

TAZİYE MESAJLARI ART ARDA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Baykal'ın vefatının ardından paylaştığı mesajında, "Türk siyasetinin emektar isimlerinden, tecrübeli siyasetçi ve devlet adamı, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, tüm sevenlerine ve CHP camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanımız Deniz Baykal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm CHP ailemize başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "CHP eski Genel Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarımızdan, değerli hemşehrimiz, Antalya milletvekilimiz Sayın Deniz Baykal'a Allahtan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."