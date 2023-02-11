Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Deniz Baykal neden öldü? Soruları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Deniz Baykal neden öldü? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ölüm sebebi ne? Deniz Baykal öldü mü?

Deniz Baykal neden öldü? Sorusu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen açıklama ile birlikte en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından; eski CHP Genel Başkanı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 84 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Peki, Deniz Baykal neden öldü? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ölüm sebebi ne? Deniz Baykal öldü mü?

DENİZ BAYKAL NEDEN ÖLDÜ?

Henüz ölüm nedenine ilişkin olarak net bir ifade belirtilmezken Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Buna göre henüz Deniz Baykal'ın ölüm sebebi açıklanmadı.

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu.