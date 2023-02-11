Deniz Baykal Kimdir? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Baykal yaşıyor mu, öldü mü?

Eski CHP Genel Başkanı olarak bilinmekte olan Deniz Baykal Kimdir? Soruları, vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuş olan Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Kimdir? Deniz Baykal kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Baykal yaşıyor mu, öldü mü?

Deniz Baykal Kimdir? Sorusu, son günlerde duyulan haberlerin ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı ve internet üzerinde birçok kullanıcı tarafından sorgulatıldı. Kullanıcılar internet üzerinde duyulan iddiaların ardından Deniz Baykal Kimdir? Sorularına yanıt arıyor. Peki, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Kimdir? Deniz Baykal kaç yaşında, mesleği ne? Deniz Baykal yaşıyor mu, öldü mü?

DENİZ BAYKAL KİMDİR?

20 Temmuz 1938'de Antalya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Doktorasını Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. ABD Colombia ve Berkeley Üniversiteleri'nde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı.

15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümet'te Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu.

DENİZ BAYKAL ÖLDÜ MÜ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 84 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.