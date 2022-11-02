Deniz Baykal istifa etti mi? Deniz Baykal CHP'den istifa edecek mi? Baykal'dan yanıt!

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın partiden istifa etmesi nedeniyle bir anda siyaset gündeminin ilk sırasına oturdu. Partideki gidişattan memnun olmadığı ve kendisinin de istifa edeceği iddia edilen Deniz Baykal iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Deniz Baykal istifa etti mi? Deniz Baykal CHP'den istifa edecek mi? Gündem konusu olmuştu. İşte Deniz Baykal'dan istifa konusuna ilişkin yanıt!

Deniz Baykal ile Görüşen Levent Gök; Baykal'ın, "Chp Olarak Yumruk Gibi Bir Araya Gelelim, Bu İşi Bitirelim" Dediğini Aktardı

Deniz Baykal istifa etti mi? Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın partiden istifa etmesi nedeniyle bir anda siyaset gündeminin ilk sırasına oturdu. Partideki gidişattan memnun olmadığı ve kendisinin de istifa edeceği iddia edilen Deniz Baykal iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Deniz Baykal istifa etti mi? Deniz Baykal CHP'den istifa edecek mi? Gündem konusu olmuştu. İşte Deniz Baykal'dan istifa konusuna ilişkin yanıt haberimizde...

DENİZ BAYKAL İSTİFA ETTİ Mİ?

Kızının istifasının ardından kendisinin de CHP'den istifa edeceği iddia edilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ilk kez konuştu. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök aracılığıyla mesaj gönderen Baykal istifa iddialarını yalanlayarak "CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim" ifadelerini kullandı.

DENİZ BAYKAL İSTİFA İDDİASI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Levent Gök ; eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Gök; Deniz Baykal'ın, kızı Aslı Baykal'ın istifasının ardından kendisinin de CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili, "Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim" dediğini aktardı.

"ASLI'NIN İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Deniz Baykal ile bugün telefonda görüştüğünü belirterek, şunları söyledi: "5-10 dakika önce Deniz Baykal ile bir görüşme yaptım, telefonla görüştük. Sayın Baykal bana 'Kızım aslı benim adıma söylemiş değildir. Benim haberim olmadı. Sosyal medyaya düştükten sonra, daha sonra öğrendim. Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim' dedi."