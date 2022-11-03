Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın partiden istifa etmesi nedeniyle bir anda siyaset gündeminin ilk sırasına oturdu. Bu olayın ardından birçok vatandaş Deniz Baykal CHP'den istifa edecek mi? Sorusunu merak ederek internet üzerinde araştırmaya başladı. Peki, Deniz Baykal CHP'den istifa edecek mi? Deniz Baykal CHP'den istifa mı etti?

Deniz Baykal ile Görüşen Levent Gök; Baykal'ın, "Chp Olarak Yumruk Gibi Bir Araya Gelelim, Bu İşi Bitirelim" Dediğini Aktardı

Partideki gidişattan memnun olmadığı ve kendisinin de istifa edeceği iddia edilen Deniz Baykal iddialara ilişkin ilk kez konuştu. Son zamanlarda duyulan haberlerin ardından birçok kişi Deniz Baykal CHP'den istifa edecek mi? Sorusunu merak ediyordu. Deniz Baykal CHP'den istifası durumu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Deniz Baykal CHP'den istifa edecek mi? Deniz Baykal CHP'den istifa mı etti?

DENİZ BAYKAL CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Deniz Baykal ile telefon görüşmeleri hakkında şunları söyledi: "5-10 dakika önce Deniz Baykal ile bir görüşme yaptım, telefonla görüştük. Sayın Baykal bana 'Kızım aslı benim adıma söylemiş değildir. Benim haberim olmadı. Sosyal medyaya düştükten sonra, daha sonra öğrendim. Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim' dedi."