Deniz Barut kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Deniz Barut'un hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında oyuncu Deniz Barut geliyor. Peki, Deniz Barut kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Deniz Barut'un rol aldığı yapımlar hangileri? Deniz Barut'un hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Deniz Barut, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Birçok dizide rol alan Deniz Barut'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Deniz Barut kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...
DENİZ BARUT KİMDİR?
Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada 2. olmuştur. 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.
Deniz Barut doğum tarihi : 19 Mart 1983
Deniz Barut kaç yaşında : 39 yaşında
Deniz Barut nereli : Denizli
Deniz Barut mesleği ne : Oyuncu
Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur. Birçok dizide rol alan Deniz Barut şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde İsmihan Sultan'ı canlandırmaktadır.
DENİZ BARUT'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Diziler:
- 2002 / Dadı
- 2006–2007/ Kaybolan Yıllar
- 2010 /Elde Var Hayat
- 2012/ Anneler ile Kızları
- 2012–2014/ Lale Devri
- 2014–2015/ Kara Para Aşk
- 2015/ Son Çıkış
- 2016/ Hayatımın Aşkı
- 2018–2019/ Avlu
- 2019/ Hekimoğlu
- 2020–2021/ Sol Yanım
- 2021–2022 /Destan
- 2022–/ Kuruluş Osman
Filmler:
- 2017/ Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
- 2018/ Nezih Bir Film
- 2019/ Sesinde Aşk Var
- 2020/ Baba Parası