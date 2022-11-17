Deniz Barut kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, hangi dizilerde rol aldı? Oyuncu Deniz Barut'un hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında oyuncu Deniz Barut geliyor. Peki, Deniz Barut kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Deniz Barut'un rol aldığı yapımlar hangileri? Deniz Barut'un hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Deniz Barut, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Birçok dizide rol alan Deniz Barut'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Deniz Barut kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

DENİZ BARUT KİMDİR?

Deniz Barut, 19 Mart 1983 yılında Denizli'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ege Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Deniz Barut, 1997 yılında Elite Model Look güzellik yarışmasına katılmış ve yarışmada 2. olmuştur. 2005 yılında yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen Deniz Barut'un 2 oğlu bulunmaktadır.

Deniz Barut doğum tarihi : 19 Mart 1983

Deniz Barut kaç yaşında : 39 yaşında

Deniz Barut nereli : Denizli

Deniz Barut mesleği ne : Oyuncu

Deniz Barut, 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur. Birçok dizide rol alan Deniz Barut şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde İsmihan Sultan'ı canlandırmaktadır.

DENİZ BARUT'UN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Diziler:

2002 / Dadı

2006–2007/ Kaybolan Yıllar

2010 /Elde Var Hayat

2012/ Anneler ile Kızları

2012–2014/ Lale Devri

2014–2015/ Kara Para Aşk

2015/ Son Çıkış

2016/ Hayatımın Aşkı

2018–2019/ Avlu

2019/ Hekimoğlu

2020–2021/ Sol Yanım

2021–2022 /Destan

2022–/ Kuruluş Osman

Filmler: