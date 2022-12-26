Deniz Bank mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar arama motorlarında Deniz Bank çöktü mü? sorusunu aratıyor. Sosyal medya üzerinden yüzlerce paylaşım yapan müşteriler, Deniz Bank düzeldi mi? Deniz Bank ne zaman düzelecek? Deniz Bank mobil düzeldi mi? 26 Aralık Deniz Bank mobil giriş yapılmıyor? sorularının yanıtlarını arıyor.

Deniz Bank çöktü mü? sorusu aratılıyor. Deniz Bank mobil uygulamasına giriş yapamayan kullanıcılar arama motorlarında Deniz Bank mobil neden giremiyorum? sorusuna yanıt arıyor. Denizbank müşterileri, sosyal medya hesaplarından bir süredir bankanın internet ve mobil şubelerinde işlem yapamadıkları yönünde paylaşımlar yapıyor. Peki, Deniz Bank düzeldi mi? Deniz Bank ne zaman düzelecek? Deniz Bank mobil düzeldi mi? 26 Aralık Deniz Bank mobil giriş yapılmıyor?

26 ARALIK DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Deniz Bank mobil uygulamasına giriş yapılmasında aksaklık yaşanıyor. Deniz Bank resmi olarak henüz bir açıklama yapmadı. Downdetector raporlarına bakıldığında Deniz Bank'ta sorun olduğunu gösteriyor.

DENİZBANK DÜZELDİ Mİ?

Deniz Bank mobil uygulaması henüz düzelmedi. Yaşanan teknik problem devam ederken Deniz Bank ekibinden bir açıklama gelmedi.