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Deniz Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? Deniz Aksoy'un hayatı ve biyografisi!

Deniz Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? Deniz Aksoy'un hayatı ve biyografisi!

Gündem Haberleri

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Deniz Aksoy geliyor. Peki, Deniz Aksoy kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi kanalda çalışıyor? Deniz Aksoy ile ilgili bilgiler haberimizde...

Deniz Aksoy'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Deniz Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Deniz Aksoy'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

DENİZ AKSOY KİMDİR?

Deniz Aksoy gazeteci ve sunucudur. 1993 doğumlu Deniz Aksoy, Medya bölümü mezunudur. Deniz Aksoy şimdilerde S Sport platformunda sunuculuk yapmaktadır.

Deniz Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? Deniz Aksoy'un hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Deniz Aksoy'un Twitter'da 3400 takipçisi vardır. İnstagram'da ise 70 bin takipçisi bulunmaktadır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

S Sport Gündem Yaşam Haberler

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