Deniz Akkaya, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Hakkında araştırmalar devam eden Akkaya kimdir merak ediliyor. Peki, Deniz Akkaya kimdir? Deniz Akkaya kaç yaşında, nereli? Deniz Akkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DENİZ AKKAYA KİMDİR?

Deniz Akkaya (d. 3 Ağustos 1977, İstanbul), Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

1977 yılında İstanbul'da doğdu. Kayseri Akören'in Uzunyayla Köyü'nden Çerkez kökenli bir ailenin kızıdır. Öğrenim hayatı İstanbul'da geçti. İlköğrenimini Faik Reşit Onat İlkokulu'nda, ortaokulu Bilge Kaan Özel Deneme Lisesi'nde, liseyi ise Semiha Şakir Özel Deneme Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde yükseköğrenim gördü.

Genç yaşta profesyonel modelliğe başladı. 1997 yılında Türkiye'nin tek meslek yarışması olan Best Model of Turkey yarışmasında birinci, "Miss Grace of the World" yarışmasında dördüncü oldu. Yıldırım Mayruk, Cengiz Abazoğlu gibi modacıların, yerli ve yabancı birçok markanın defilelerinde mankenlik yaptı. 1998'de Alman moda firması Escada'nın Türkiye'deki bir defilesinde Carla Bruni ile aynı podyumda yer aldı. 2000'li yıllarda Türkiye'deki yayımlanan çeşitli moda dergilerinde kapak oldu.

2006'da Türkiye'de Star TV kanalında yayımlanan ve yüksek izlenme sayılarına ulaşan Top Model Türkiye yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Ardından Show TV kanalında yayımlanan Pişti adlı televizyon programında yorumcu ve sunucu olarak yer aldı. Cine5'te yayımlanan Başka Yerde Yok adlı programda sunuculuk yaptı. Bu programda Fatih Altaylı ve Mehmet Barlas gibi gazetecilerle birlikte çalıştı.

Tiyatro ve sinema oyunculuğu yaptı. MaskeliBeşler: Kıbrıs, Vizontele Tuuba, Okul rol aldığı filmlerden bazılarıdır.

İş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden Ayşe (d. 10 Aralık 2009) adında bir kızı vardır.