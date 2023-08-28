Dengesiz filmi oyuncuları kim? Dengesiz filmi konusu, oyuncuları ve Dengesiz özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dengesiz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dengesiz konusu, özeti ve Dengesiz oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dengesiz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Dengesiz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dengesiz filmini izleyecek olanların merak ettiği Dengesiz konusu nedir, Dengesiz oyuncuları kimler ve Dengesiz özeti gibi konuları inceliyoruz.

DENGESİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?

Oyuncular : Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman