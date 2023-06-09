İşverenlerin çalışanı olmadan önce deneme süresine sokması çok yaygın bir uygulama. Peki, Deneme süresi kıdem tazminatına dahil mi? Deneme Süresi Ne Kadardır? Deneme süresi hizmet süresinden sayılır mı? Deneme süresi ihbar süresinden sayılır mı? 2 ay deneme süresi bitince ne olur? İşçi deneme süresi en fazla ne kadar?

İşçiler yeni biri işe girerken deneme süreleri hakkında çok fazla soru soruyor. Peki, Deneme süresi kıdem tazminatına dahil mi? Deneme Süresi Ne Kadardır? Deneme süresi hizmet süresinden sayılır mı? Deneme süresi ihbar süresinden sayılır mı? 2 ay deneme süresi bitince ne olur? İşçi deneme süresi en fazla ne kadar? İşte tüm bu soruların cevapları…

DENEME SÜRESİ KIDEM TAZMİNATINA DAHİL Mİ?

Kıdem tazminatına başvurulacağı zaman deneme süresi ve yıllık izin süreye eklenmesi gerekmektedir.

DENEME SÜRESİ NE KADARDIR?

İş Kanunu'na göre deneme süresi en fazla 2 ay olabilmektedir.. Fakat toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabileceği de kanunla sabittir. İşveren ve işçi deneme süresini azaltabilirler fakat arttıramazlar.

SGK

DENEM SÜRESİ HİZMET SÜRESİNDEN SAYILIR MI?

Sigortasız işçi çalıştırmak İş Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir. Buna göre sigortasız işçi çalıştıran işyerleri1 yıl kaçak işçi 2023 sigortasız kaçak işçi çalıştırma cezası tutarı minimum 20 bin 16 TL'dir. Bu da demek oluyor ki işveren deneme süresinde işçinin sigortasını yapmak zorundadır.