Demre'deki 2 Bin Yıllık Su Yapısı Arkeopark Olacak

Demre ilçesindeki Myra antik kentinin 2 bin yıllık su yapısı, çöplük ve hurdalığa dönmüş durumda. Yapının etrafının temizlenerek turistlerin suyun içinden yüzerek gezebileceği bir Arkeopark yapılması planlanıyor.

2 bin yıllık tarihi anıtsal su yapısı, hurdalıklardan kurtulup yüzülerek gezilebilecek Arkeopark olmayı bekliyor

Roma dönemine ait ayakta kalan tarihi yapının etrafı hurdalık ve çöplükle dolu

Demre Belediyesi tarafından kaldırılması planlanan sanayinin içinde duran tarihi yapının ve çevresinin kazı Başkanlığı tarafından hazırlanan projeyle turistlerin 1,5 metre derinlikteki suyun içinden yüzerek gezebileceği bir Arkeoparka dönüştürülmesi planlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Myra - Andriake Kazıları Başkanlığını yürüten Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Prof. Dr. Nevzat Çevik:

"O bölgeyi Arkeopark yaparak Demre'ye yeni bir cazibe alanı daha katmayı ve insanların 1,5 metre su içerisinde yüzerek kalıntıyı gezmelerini istiyoruz"

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesindeki Myra antik kentinin yaklaşık 2 bin yıllık anıtsal su yapısı, çöplük ve hurdalığa döndü. Kaldırılması planlanan sanayinin hemen bitişiğinde bulunan çeşmenin hazırlanan projeyle turistlerin 1,5 metre derinlikteki suyun içinde yüzerek gezebileceği bir Arkeopark yapılması planlanıyor. Parkı içinde bir de tarım müzesi yer alacak. Söz konusu projeler kazı başkanlığı tarafından belediyeye sunuldu ve Meclis kararı çıkarıldığı belirtildi.

Demre-Kaş karayolunun bitişiğinde bulunan ve Roma İmparatorluk dönemine tarihlenen anıtsal çeşmenin (nympheum) çevresi ihmal ve ilgisizlik nedeniyle adeta hurdalığa döndü. Kutsal çeşmenin inşa edildiği kayaların arasından çıkan sülfür içeren şifalı sularda su kaplumbağaları ve balıklar yaşıyor.

Likya uygarlığının önemli kentlerinden biri olan Myra kentinin limanı konumundaki Andriake'nin kuzeyinde, Demre-Kaş karayoluna bitişik konumdaki tarihi çeşmenin sanayinin yeni yerine taşınmasıyla beraber, hazırlanan projeyle de turistlerin suyun içinden yürüyerek ya da yüzerek gezebileceği bir Arkeopark yapılması planlanıyor.

"İnsanların 1,5 metre su içerisinde yüzerek kalıntıyı gezmelerini istiyoruz"

Şimdiki görüntünün şehircilik açısından turizm kentine yakışmadığını aktaran Myra - Andriake Kazıları Başkanlığını yapan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Prof. Dr. Nevzat Çevik, Nympheum - termal yapısında yaptıkları kazıya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Ayakta, iyi korunmuş, anıtsal bir Roma Termal Yapısının Arkeopark içinde planlayarak insanların 1,5 metre su içerisinde yüzerek kalıntıyı gezmelerini istiyoruz. Daha da ileri gidebilmek için sanayinin taşınacağı günü bekliyoruz. Sular içinde motopomplar yardımıyla zorlu bir kazıyla büyük oranda kazdık ve ortaya çıkardık. Kazıyı tamamlamak için sanayinin boşaltılmasını bekliyoruz. Arkeopark'a dönüştüğünde muhteşem bir kentsel ve arkeolojik güzellik olacak. O yapı da suyun içerisinde çok güzel duracak ve ebediyen korunacak diye düşünüyorum. Projesi hazır, gününü bekliyoruz."