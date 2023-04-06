14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Demokrat Partisi seçime hangi listeden katılacak? soruları yer alıyor. Peki, Demokrat Partisi seçime hangi listeden katılacak? İşte detaylar...

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında DemokratPartisi seçime hangi listeden katılacak? sorularına yanıt aradı.

DEMOKRAT PARTİSİ SEÇİME HANGİ LİSTEDEN KATILACAK?



Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşandı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek.

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son, bugün ise ittifaklara itirazların son günü. CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.