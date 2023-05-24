Demokrat Partili Aksoy, Yabancı Seçmen Listesini Paylaştı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, YSK yabancı seçmen listelerini paylaştı. Aksoy, listede yer alan yabancı uyrukluların doğum yerleri ve yaşlarına dikkat çekti.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, ikinci tur seçimlerine üç gün kala, YSK'dan aldığı yabancı seçmen listelerini Twitter'dan paylaştı. Aksoy, "Bu seçimlerde AKP, resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak, irademize direkt müdahale ediyor" dedi. Aksoy'un açıklaması şöyle:

"Bu görüntüleri ben YSK'nın 14 Mayıs yabancı seçmen listelerinden aldım. TC kimlik numaralarını, soyad ve baba adlarını özellikle kapattım ancak isimlere, doğum yerlerine ve doğum yaşlarına çok dikkat edin.Bu seçimlerde AKP resmen yabancılara vatandaşlık vererek demografik mühendislik yaparak irademize direkt müdahale ediyor! Bu operasyonu bozmak için sandığa Gitmek Zorundayız! Not. 124 ülke var, listeler çok uzun sadece 3 ülkeden kısa bölümler paylaştım.